كأس العالم - موندو: نيمار يعود إلى التدريبات الجماعية ويقترب من المشاركة أمام هايتي

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 19:40

كتب : FilGoal

نيمار - البرازيل

يقترب نيمار جونيور جناح البرازيل من استعادة جاهزيته تدريجيا، بعد فترة غياب طويلة عن منتخب البرازيل بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في الركبة.

وكانت آخر مباراة رسمية لنيمار بقميص البرازيل في 17 أكتوبر 2023 أمام أوروجواي، حيث تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي في الركبة اليسرى، وهي الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

ومع المدرب كارلو أنشيلوتي، لم يتم استدعاء نيمار في أي قائمة قبل إعلان القائمة النهائية لكأس العالم، في ظل تساؤلات كبيرة داخل البرازيل حول إمكانية عودته.

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وتبين لاحقا أن الآلام التي شعر بها خلال فترة وجوده مع نادي سانتوس كانت أكثر خطورة مما كان متوقعا، ليغيب عن المباريات الودية وبداية المشوار في التحضيرات.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن مشاركته أمام هايتي ما زالت صعبة، بينما يبقى خيار ظهوره أمام اسكتلندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات مطروحًا.

نيمار من جانبه يواصل العمل بقوة للعودة، لكن قرار مشاركته سيعتمد بشكل كامل على حالته البدنية خلال الأيام المقبلة.

نيمار منتخب البرازيل كأس العالم
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