تقرير: تروسارد منفتح على الرحيل من أرسنال

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 19:39

كتب : FilGoal

لياندرو تروسارد - أرسنال

كشفت تقارير صحفية أن البلجيكي لياندرو تروسارد جناح أرسنال منفتح على فكرة الانتقال إلى فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويشارك تروسارد حاليا مع منتخب بلجيكا في كأس العالم 2026، حيث بدأ أساسيا خلال مواجهة مصر التي انتهت بالتعادل 1-1.

ورغم مساهمته في تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2025-2026، فإن مستقبله مع النادي اللندني لا يزال محل شك، في ظل تبقي عام واحد فقط في عقده.

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وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر"، فإن أستون فيلا يراقب وضع اللاعب ويهتم بالحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي.

وأشار التقرير إلى أن تروسارد لا يمانع الانتقال إلى أستون فيلا، خاصة مع مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

ورغم وجود اهتمام من عدة أندية أوروبية، من بينها بشكتاش التركي، فإن أستون فيلا يعد الوجهة المفضلة للاعب البلجيكي في الوقت الحالي.

وأضاف التقرير أن أرسنال مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة من أجل بيع اللاعب إذا وصل العرض المناسب.

وقد تسهل العلاقة بين الناديين أي مفاوضات محتملة، خاصة مع اهتمام أرسنال بضم مورجان روجرز نجم أستون فيلا، والذي تقدر قيمته بنحو 80 مليون جنيه إسترليني.

ورغم أن صفقة تروسارد لن تكون مرتبطة بشكل مباشر بأي تحرك لضم روجرز، فإن وجود مصالح مشتركة بين الطرفين قد يساهم في تسهيل المفاوضات.

ويمتلك تروسارد سجلا مميزا في الدوري الإنجليزي، إذ ساهم في 93 هدفا خلال 239 مباراة بالمسابقة، بعدما سجل 52 هدفا وصنع 41 آخرين.

ومع ذلك، فإن انتقاله إلى أستون فيلا لا يضمن له المشاركة أساسيا بشكل دائم، في ظل تألق الأرجنتيني إيميليانو بوينديا في الجبهة اليسرى تحت قيادة أوناي إيمري.

ويبقى مستقبل تروسارد مفتوحا على جميع الاحتمالات، في وقت لم تتضح فيه بعد القيمة المالية التي قد يطلبها أرسنال للموافقة على رحيله هذا الصيف.

أرسنال أستون فيلا تروسارد
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