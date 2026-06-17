مباشر كأس العالم - البرتغال (0)-(0) الكونغو.. بداية المباراة

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 19:26

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - البرتغال

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة البرتغال والكونغو الديموقراطية في مباريات الجولة الأولى من المجموعة الحادية عشر.

وتقام المباراة على ملعب هوستون بالولايات المتحدة الأمريكية في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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بداية المباراة.

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