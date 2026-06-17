استراحة كأس العالم - البرتغال (1)-(1) الكونغو.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 19:26

كتب : FilGoal

البرتغال ضد الكونغو

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة البرتغال والكونغو الديموقراطية في مباريات الجولة الأولى من المجموعة الحادية عشر.

وتقام المباراة على ملعب هوستون بالولايات المتحدة الأمريكية في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية الشوط الأول

ق45+5: ويسا يسجل التعادل برأسية مميزة

ق45+3: تسديدة من الكونجو تمر بجوار المرمى

ق18: نونو مينديش يهدر فرصة محققة للتسجيل بعدما توغل واقتحم منطقة الكونغو لكن الحارس تصدى لها

ق11: تسديدة من يوان ويسا تمر بجوار مرمى البرتغال

ق6:جواو نيفيز يسجل الهدف الأول للبرتغال برأسية مميزة في شباك الكونغو

بداية المباراة.

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