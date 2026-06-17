كأس العالم – موعد مباراة الأردن ضد الجزائر.. والقنوات الناقلة

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 19:20

كتب : FilGoal

الأردن - النمسا

يستكمل منتخبي الأردن والجزائر مشوارهما في كأس العالم 2026 عندما يتواجهان في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وخسر الأردن مباراته الأولى أمام النمسا 3-1، كما خسر منتخب الجزائر أمام الأرجنتين 3-0.

ويقع منتخب الأردن في المجموعة العاشرة بجانب كل من الأرجنتين والجزائر والنمسا.

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ويشارك منتخب الأردن لأول مرة في كأس العالم.

ويلعب منتخب الأردن ضد الجزائر يوم الخميس المقبل الموافق 23 يونيو الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة صباحا بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب ليفيز ستاديوم.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس.

الأردن الجزائر كأس العالم
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