ماركا: أيوب بوعدي ضمن خيارات مورينيو حال فشل التعاقد مع إنزو

دخل المغربي الصاعد أيوب بوعدي ضمن حسابات جوزيه مورينيو لتدعيم وسط ريال مدريد.

وعاد مورينيو لتدريب ريال مدريد خلفا لألفارو أربيلوا.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن أيوب بوعدي لاعب ليل، والبرتغالي ماتيوس فيرنانديز ضمن خيارات جوزيه مورينيو، في حال فشل ريال مدريد في التعاقد مع إنزو فيرنانديز نجم تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن إنزو فيرنانديز يبقى الخيار الأول لمورينيو في تدعيم وسط ريال مدريد، لكن المهمة ليست سهلة في ظل تمسك تشابي ألونسو مدرب البلوز في استمرار اللاعب الأرجنتيني.

وذكرت التقارير أن موقف إدارة تشيسلي مختلف عن ألونسو، إذ لا تمانع إدارة البلوز في رحيل إنزو مقابل الحصول على 120 مليون يورو على الأقل.

في المقابل جاء ظهور أيوب بوعدي لاعب ليل مع المنتخب المغربي أمام البرازيل في كأس العالم بشكل رائع، ليخطف أنظار مورينيو.

فيما قدم ماتيوس فيرنانديز مستويات رائعة مع وست هام رغم هبوط فريقه، وبات محل اهتمام مانشستر يونايتد وأرسنال، ودخل معهما ريال مدريد في السباق.

يذكر أن نادي ريال مدريد أعلن اليوم الأربعاء تعاقده مع البرتغالي برناردو سيلفا في صفقة انتقال حر، بناء على رغبة مورينيو.

وبحث برناردو سيلفا عن وجهة جديدة بعد نهاية رحلته مع مانشستر سيتي، التي استمرت 9 سنوات حقق خلالها 20 لقبا.