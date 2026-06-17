ذا أثلتيك: اعتقال مهاجم كوت ديفوار قبل مشاركته في كأس العالم

كشفت شبكة ذا أثلتيك عن اعتقال إيلي واهي لاعب كوت ديفوار، قبل سفره للمشاركة في كأس العالم رفقة منتخب بلاده.

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الخامسة رفقة ألمانيا، والإكوادور، وكوراساو.

وذكرت ذا أثلتيك، أنه تم إلقاء القبض على واهي قبل أسبوع من انطلاق المونديال.

وأوضحت الشبكة إلى أن الاتهامات الموجهة إلى واهي تضمنت تعمده الحصول على بطاقة صفراء في مباراة نيس أمام ميتز يوم 17 مايو.

وتم اعتقال اللاعب بعد مباراة نيس أمام سانت إتيان في المباراة التي أبقت بالدرجة الأولى على حساب سانت إتيان.

وتعادل نيس أمام سانت إتيان في مباراة حسم البقاء أو الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وهبط فريقي ميتز ونانت صاحبي المركزين الأخيرين، فيما تأهل ناديا تروا، ولو مان إلى الدرجة الأولى.

ولعب نيس صاحب المركز الـ 16، أمام سانت إتيان ثالث الترتيب في الدرجة الثانية في مباراة إقصائية لحسم المقعد الأخير في الدوري الممتاز.

وأشارت ذا أثلتيك إلى أنه عقب مباراة الإياب التي انتهت بفوز نيس برباعية وسجل خلالها إيلي واهي هدفين، يوم 29 مايو، تم إلقاء القبض عليه مباشرة بعد المباراة.

وتم التحقيق مع واهي صاحب الـ23 عاما، من قبل الشرطة، قبل إطلاق سراحه، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

وسافر بعدها واهي إلى الولايات المتحدة رفقة منتخب بلاده للمشاركة في كأس العالم.

ويقام كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وشارك واهي في 55 دقيقة خلال مواجهة كوت ديفوار أمام الإكوادور في افتتاحية مباريات الأفيال بالمونديال.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة ألمانيا يوم السبت المقبل في تورنتو بكندا في الجولة الثانية بدور المجموعات لكأس العالم.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في مرسيليا لـ "ذا أثليتيك": "يمكننا أن نؤكد أنه تم القبض على لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 23 عامًا، ويتنافس في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، في 29 مايو كجزء من تحقيق فتحه مكتب المدعي العام في مرسيليا بشأن مزاعم الاحتيال المنظم، والفساد الرياضي المنظم، والتعامل مع عائدات الجريمة وغسل الأموال".

وتضمنت الرهانات على حصول واهي على بطاقة صفراء خلال مباراة نيس أمام ميتز.

وتلقى واهي بطاقة صفراء في الدقيقة 35 بعد تدخل على السنغالي ساديبو ساني مدافع ميتز.

وارتكب خطأ قبلها بدقيقتين ضد الظهير السنغالي لميتز بونا سار، ولكن لم يسفر ذلك الخطأ عن بطاقة صفراء.

ولم يشارك واهي في مباراة الذهاب أمام سانت إتيان لتراكم البطاقات، قبل أن يشارك في مواجهة الإياب، ويحصل على جائزة رجل المباراة.

ولعب إيلي واهي مع المنتخب الفرنسي للشباب، قبل أن يلعب بقميص منتخب كوت ديفوار الأول.

ولعب النجم الإيفواري في أندية مونبيليه، ولانس، ومارسيليا، قبل أن ينضم إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني، في بداية الموسم الماضي لتعويض رحيل عمر مرموش إلى مانشستر سيتي.

وبعد خوضه الدور الأول دون إحراز أي هدف انتقل إلى نيس على سبيل الإعارة في يناير، ليساهم في بقاء فريقه بالدوري الفرنسي، بعدما سجل 5 أهداف في 14 مباراة.

وحقق منتخب كوت ديفوار الفوز في أول مباراة بالمونديال أمام الإكوادور بهدف نظيف سجله أماد ديالو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة