تشكيل كأس العالم - رونالدو يقود هجوم البرتغال.. وويسا أساسي مع الكونغو

يقود كريستيانو رونالدو هجوم البرتغال في مواجهة الكونغو الديموقراطية في إطار كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب هوستون بالولايات المتحدة الأمريكية في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلن روبيرتو مارتينز تشكيل البرتغال الرسمي الذي سيخوض المباراة أمام الكونغو الديموقراطية.

تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة الكونغو

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

الدفاع: جواو كانسيلو - ريناتو فييجا - توماس أراوخو - نونو مينديش.

الوسط: جواو نيفيش - فيتينيا - برونو فيرنانديز - بيرناردو سيلفا.

الهجوم: كريستيانو رونالدو - بيدرو نيتو.

تشكيل الكونغو الديموقراطية لمواجهة البرتغال

حراسة المرمى: ليونيل مباسي.

الدفاع: آرون وان بيساكا - ستيف كوبادي - أكسيل توانزيبي - شانسيل مبيمبا - آرثو ماسواكو.

الوسط: نجالاييل موكاو - صامويل موتوسامي - إيدو كايمبي.

الهجوم: يوان ويسا - سيدريك باكامبو.