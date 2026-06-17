كأس العالم - مدافع الأردن: التفاصيل الصغيرة سبب الخسارة أمام النمسا

أرجع محمد أبو النادي مدافع الأردن خسارة منتخب بلاده إلى التفاصيل الصغيرة وعدم استغلال الفرص التهديفية.

وتلقى منتخب الأردن خسارة أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم 2026.

وقال محمد أبو النادي لاعب الأردن عبر موقع فيفا: "إنجاز كبير بكل تأكيد أن نخوض أول مباراة لنا في كأس العالم رغم الخسارة أمام النمسا، ونتطلع الآن لما هو قادم في البطولة".

وأضاف "التفاصيل الصغيرة هي سبب خسارتنا اليوم. أتيحت لنا فرص سهلة في الشوط الأول، لم نستغلها، وبعد ذلك عادلنا النتيجة في الشوط الثاني قبل أن نستقبل هدفين".

وأتم تصريحاته "لذلك المطلوب منا الآن التركيز، والعمل على تصحيح الأخطاء ومعالجة هذه التفاصيل الصغيرة، ونأمل بتحقيق المطلوب في المباراة القادمة".

وسجل ثلاثية النمسا كل من رومانو شميد، ويزن العرب بالخطأ في مرماه. وماركو أرناوتوفيتش من ركلة جزاء.

بينما جاء هدف الأردن الوحيد عن طريق علي علوان.

ويسعى منتخب الأردن إلى التعويض في مباراتيه المقبلتين أمام الجزائر والأرجنتين.

ويقع منتخب الأردن في المجموعة العاشرة بجانب كل من الأرجنتين والجزائر والنمسا.

ويشارك منتخب الأردن في كأس العالم لأول مرة في التاريخ.