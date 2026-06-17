آس: سيبايوس على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد وبيتيس يتحرك لضمه

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 18:12

كتب : FilGoal

داني سيبايوس - ريال مدريد

يترقب ريال بيتيس حسم مصير داني سيبايوس لاعب ريال مدريد، من أجل التحرك رسميًا لإعادته إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

داني سيبايوس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن بيتيس ينتظر الإعلان الرسمي عن إنهاء سيبايوس لارتباطه بريال مدريد، تمهيدا لتقديم عرض يمتد من أربعة إلى خمسة مواسم، في محاولة لإعادة اللاعب إلى النادي الذي شهد انطلاقته الحقيقية.

وأشار التقرير إلى أن سيبايوس أبدى مرونة كبيرة من أجل إتمام الرحيل، بعدما أبدى استعداده للتنازل عن العام الأخير في عقده مع ريال مدريد، بحثًا عن مشروع يمنحه الاستمرارية والدور القيادي داخل الملعب.

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ويأتي تحرك بيتيس في ظل قناعة داخل النادي بقدرة سيبايوس على إضافة الجودة والخبرة لخط الوسط، خاصة مع معرفته المسبقة بأجواء الفريق وجماهيره، ورغبته في استعادة أفضل مستوياته بعد سنوات من الغياب عن المشاركة المنتظمة.

وبات النادي الأندلسي يأمل في حسم الصفقة فور إنهاء التفاصيل النهائية مع ريال مدريد، ليكون سيبايوس أحد أبرز تدعيماته في الموسم الجديد.

وخاض سيبايوس مع ريال مدريد 215 مباراة مسجلا 7 أهداف وصنع 16 آخرين.

ريال مدريد داني سيبايوس
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