كأس العالم - لاعب الأردن: تعلمنا الدرس أمام النمسا.. وكسرنا حاجز الخوف

أعرب نور الراوبدة لاعب منتخب الأردن رضاه عن رغم الخسارة أمام النمسا في كأس العالم.

وتلقى منتخب الأردن خسارة أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم 2026.

وقال نور الروابدة لاعب الأردن عبر موقع "فيفا": "قدمنا مباراة جيدة أمام النمسا، وما كان ينقصنا هو استغلال الفرص، في الشوط الأول أضعنا ثلاث فرص محققة للتسجيل، لكننا تعلمنا الدرس من هذه المباراة".

وأضاف "أعتقد أن النمسا أكثر خبرة منا في البطولات الكبيرة، لذلك هم سجلوا عدة أهداف على عكسنا، لكننا تعلمنا من الدرس، وكسرنا حاجز الخوف، وتخلصنا من ضغط البدايات، وبالتالي ستكون المباراة القادمة ممتعة بالنسبة لنا".

وشدد "في المباريات الكبيرة ستحصل على ثلاث أو أربع فرص فقط ويجب عليك استغلالها. لكننا بالنهاية قدمنا أفضل ما لدينا، فهذه هي المباراة الأولى لنا في كأس العالم. نحن فخورون بجماهيرنا التي حضرت إلى الملعب اليوم، وأتمنى في المباراة القادمة أن نجعلهم سعداء".

وسجل ثلاثية النمسا كل من رومانو شميد، ويزن العرب بالخطأ في مرماه. وماركو أرناوتوفيتش من ركلة جزاء.

بينما جاء هدف الأردن الوحيد عن طريق علي علوان.

ويسعى منتخب الأردن إلى التعويض في مباراتيه المقبلتين أمام الجزائر والأرجنتين.

ويقع منتخب الأردن في المجموعة العاشرة بجانب كل من الأرجنتين والجزائر والنمسا.

ويشارك منتخب الأردن في كأس العالم لأول مرة في التاريخ.