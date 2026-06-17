كأس العالم - مايكل أوليفر حكما لمباراة هولندا والسويد.. وروماني يدير مباراة تونس واليابان

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 16:58

كتب : FilGoal

أوليفر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم حكام 4 مباريات في عاشر أيام كأس العالم 2026.

وانطلق كأس العالم مساء الخميس الموافق 11 يونيو بمواجهة المكسيك أمام جنوب إفريقيا، على ملعب بانورتي في العاصمة المكسيكية.

ويقام يوم السبت 20 يونيو وبداية الأحد 21 يونيو، 4 مباريات تجمع هولندا والسويد، وألمانيا ضد كوت ديفوار، والإكوادور ضد كوراساو، وتونس ضد اليابان.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - جناح الجزائر: يكفي أن تشاهدوا مباراتنا ضد الأرجنتين لفهم ما فعله ميسي كأس العالم - ماذا فعلت المنتخبات العربية في الجولة الأولى كأس العالم - مدرب النمسا: مواجهة الأردن كانت صعبة للغاية كأس العالم - السلامي: نتيجة لقاء النمسا لا تعبر عما قدمه منتخب الأردن

ويدير الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر مباراة هولندا والسويد.

فيما يدير الحكم الروماني إستافان كوفاكس مباراة تونس واليابان.

وتأتي مواعيد المباريات على النحو التالي:

هولندا × السويد.. الساعة 8 مساء يوم السبت 20 يونيو بتوقيت القاهرة

ألمانيا × كوت ديفوار.. الساعة 11 مساء يوم السبت 20 يونيو بتوقيت القاهرة

إكوادور × كوراساو.. الساعة 3 صباح يوم الأحد 21 يونيو بتوقيت القاهرة

تونس × اليابان.. الساعة 7 صباح يوم الأحد 21 يونيو بتوقيت القاهرة.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

هولندا×السويد

حكم ساحة: الإنجليزي مايكل أوليفر

مساعد أول: الإنجليزي ستيوارت بيرت

مساعد ثاني: الإنجليزي جيمس مينويرينج

حكم رابع: الجنوب إفريقي أبونجيل توم

حكم مساعد احتياطي: الجنوب إفريقي زاخيلي سيوالي

ألمانيا × كوت ديفوار

حكم ساحة: الباراجوياني جوان جابرييل

مساعد أول: الباراجوياني إدواردو كاردوزو

مساعد ثاني: الباراجوياني مالاسيادس سالديفار

حكم رابع: السعودي خالد الطريس

حكم مساعد احتياطي: السعودي محمد الأبكري

إكوادور × كوراساو

حكم ساحة: الصيني نينج ما

مساعد أول: الصيني في زهو

مساعد ثاني: القطري سعود المقلح

حكم رابع: الأسترالي كامبل كيرك

حكم مساعد احتياطي: الأسترالي إسحق تريفيز

تونس × اليابان

حكم ساحة: الروماني إستافان كوفاكس

مساعد أول: الروماني ميهاي ماريسا

مساعد ثاني: الروماني فرينسيز تونيوجي

حكم رابع: الكوستاريكي خوان كالديرون

حكم مساعد احتياطي: الكوستاريكي خوان كارلوس مورا

كأس العالم مايكل أوليفر
نرشح لكم
كأس العالم - جناح الجزائر: يكفي أن تشاهدوا مباراتنا ضد الأرجنتين لفهم ما فعله ميسي Rock Developments تُشعل الأجواء بفعالية جماهيرية ضخمة لمشاهدة مصر وبلجيكا كأس العالم - ماذا فعلت المنتخبات العربية في الجولة الأولى كأس العالم - مدرب النمسا: مواجهة الأردن كانت صعبة للغاية كأس العالم - السلامي: نتيجة لقاء النمسا لا تعبر عما قدمه منتخب الأردن موندو ديبورتيفو: الزلزولي يخضع لفترة علاجية في فرنسا كأس العالم - رينار: لم أتردد لحظة في قبول مهمة تدريب تونس كأس العالم - بن سبعيني: منتخب الأرجنتين كان قويا ولعب بطريقة جميلة أمامنا
أخر الأخبار
كأس العالم - مايكل أوليفر حكما لمباراة هولندا والسويد.. وروماني يدير مباراة تونس واليابان 4 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - جناح الجزائر: يكفي أن تشاهدوا مباراتنا ضد الأرجنتين لفهم ما فعله ميسي 10 دقيقة | في المونديال
فريق إبراهيم عادل - نورشيلاند يواجه جايس السويدي في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب حمزة عبد الكريم.. بيليتي يواصل مشواره مع برشلونة أتلتيك لموسم جديد ساعة | الدوري الإسباني
ريال مدريد يتقدم بأدلة لـ يويفا ضد برشلونة في قضية نيجريرا ساعة | الدوري الإسباني
Rock Developments تُشعل الأجواء بفعالية جماهيرية ضخمة لمشاهدة مصر وبلجيكا ساعة | في المونديال
كأس العالم - ماذا فعلت المنتخبات العربية في الجولة الأولى 2 ساعة | في المونديال
فريق عبد المنعم.. نيس يعلن إقالة كلود بويل من تدريبه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531162/كأس-العالم-مايكل-أوليفر-حكما-لمباراة-هولندا-والسويد-وروماني-يدير-مباراة-تونس-واليابان