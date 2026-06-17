كأس العالم - مايكل أوليفر حكما لمباراة هولندا والسويد.. وروماني يدير مباراة تونس واليابان

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم حكام 4 مباريات في عاشر أيام كأس العالم 2026.

وانطلق كأس العالم مساء الخميس الموافق 11 يونيو بمواجهة المكسيك أمام جنوب إفريقيا، على ملعب بانورتي في العاصمة المكسيكية.

ويقام يوم السبت 20 يونيو وبداية الأحد 21 يونيو، 4 مباريات تجمع هولندا والسويد، وألمانيا ضد كوت ديفوار، والإكوادور ضد كوراساو، وتونس ضد اليابان.

ويدير الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر مباراة هولندا والسويد.

فيما يدير الحكم الروماني إستافان كوفاكس مباراة تونس واليابان.

وتأتي مواعيد المباريات على النحو التالي:

هولندا × السويد.. الساعة 8 مساء يوم السبت 20 يونيو بتوقيت القاهرة

ألمانيا × كوت ديفوار.. الساعة 11 مساء يوم السبت 20 يونيو بتوقيت القاهرة

إكوادور × كوراساو.. الساعة 3 صباح يوم الأحد 21 يونيو بتوقيت القاهرة

تونس × اليابان.. الساعة 7 صباح يوم الأحد 21 يونيو بتوقيت القاهرة.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

هولندا×السويد

حكم ساحة: الإنجليزي مايكل أوليفر

مساعد أول: الإنجليزي ستيوارت بيرت

مساعد ثاني: الإنجليزي جيمس مينويرينج

حكم رابع: الجنوب إفريقي أبونجيل توم

حكم مساعد احتياطي: الجنوب إفريقي زاخيلي سيوالي

ألمانيا × كوت ديفوار

حكم ساحة: الباراجوياني جوان جابرييل

مساعد أول: الباراجوياني إدواردو كاردوزو

مساعد ثاني: الباراجوياني مالاسيادس سالديفار

حكم رابع: السعودي خالد الطريس

حكم مساعد احتياطي: السعودي محمد الأبكري

إكوادور × كوراساو

حكم ساحة: الصيني نينج ما

مساعد أول: الصيني في زهو

مساعد ثاني: القطري سعود المقلح

حكم رابع: الأسترالي كامبل كيرك

حكم مساعد احتياطي: الأسترالي إسحق تريفيز

تونس × اليابان

حكم ساحة: الروماني إستافان كوفاكس

مساعد أول: الروماني ميهاي ماريسا

مساعد ثاني: الروماني فرينسيز تونيوجي

حكم رابع: الكوستاريكي خوان كالديرون

حكم مساعد احتياطي: الكوستاريكي خوان كارلوس مورا