كأس العالم - جناح الجزائر: يكفي أن تشاهدوا مباراتنا ضد الأرجنتين لفهم ما فعله ميسي

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 16:52

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي يحتفل بهدفه الثالث ضد الجزائر

اعترف الجزائري ابراهيم مازة بالأفضلية التي منحها ليونيل ميسي لمنتخب الأرجنتين، في مواجهة الخضر ببداية المشوار بكأس العالم 2026.

وتغلب منتخب الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها ميسي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة من كأس العالم.

وقال مازة في تصريحات نشرتها جريدة النهار: "لا أظن أنني قادر على توضيح ما حدث.. عليكم مشاهدة المباراة حتى تعرفوا ما فعله ميسي".

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وأضاف "أنتم تعرفون الأشياء الذي يقوم بها.. هو قادر على أن يحسم المباراة بمفرده".

وتابع لاعب باير ليفركوزن "مثلما شاهدنا جميعا تركنا أمام ميسي بعض مساحات وكان فعالا للغاية".

وسجل ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 17 و60 و76.

وبات ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم بالتساوي مع ميروسلاف كلوزه مهاجم منتخب ألمانيا برصيد 16 هدفا لكل منهما.

ويشارك ميسي للنسخة السادسة على التوالي في كأس العالم ولم يفشل سوى في التسجيل إلا بنسخة 2010.

وسجل ميسي الهاتريك الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ويستعد منتخب الأرجنتين للعب أمام النمسا ضمن منافسات الجولة الثانية في تمام الثامنة من مساء الإثنين المقبل.

بينما يواجه منتخب الجزائر نظيره الأردني ضمن نفس الجولة.

الجزائر ليونيل ميسي
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