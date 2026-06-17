فريق إبراهيم عادل - نورشيلاند يواجه جايس السويدي في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

أقيمت اليوم قرعة تصفيات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الجديد 2025/2026.

ويشارك في البطولة نورشيلاند فريق إبراهيم عادل نجم منتخب مصر.

وسيتواجد نورشيلاند في التصفات بداية من الدور الثاني.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نورشيلاند ضد جايس السويدي بالدور الثاني من التصفيات.

وستقام المباريات خلال شهر يوليو المقبل وعقب نهاية بطولة كأس العالم 2026.

وسيتواجد إبراهيم عادل في البطولات القارية الأوروبية للمرة الأولى في مسيرته.

وكان إبراهيم عادل قد انضم لنورشيلاند في شهر يناير الماضي قادما من الجزيرة الإماراتي.

وشارك إبراهيم عادل حتى الآن في 11 مباراة بقميص نورشيلاند وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفا وحيدا.