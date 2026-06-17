مدرب حمزة عبد الكريم.. بيليتي يواصل مشواره مع برشلونة أتلتيك لموسم جديد

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 15:47

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - برشلونة

أعلن نادي برشلونة لكرة القدم أن البرازيلي جوليانو بيليتي سيواصل قيادة فريق برشلونة أتلتيك في الموسم المقبل بعد تجديد عقده مع النادي.

وسيلعب حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر تحت قيادته الموسم المقبل في حالة عدم تصعيده للفريق الأول.

وكان المدرب البرازيلي قد انضم إلى الأجهزة التدريبية لبرشلونة في عام 2023 كمساعد مدرب في فريق الشباب أ، وسيكمل موسمه الثاني مع الفريق الرديف للنادي الكتالوني.

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اللاعب السابق في برشلونة، الذي احتفل قبل أسابيع مع النادي بالذكرى العشرين للتتويج بدوري أبطال أوروبا في باريس عام 2006 بعد هدفه الحاسم، سيقود المشروع مجددًا مع برشلونة أتلتيك.

في موسمه الأول على رأس الفريق الرديف، نجح في تحقيق أهداف التكوين وتطوير اللاعبين، حيث شارك العديد منهم مع الفريق الأول وبرز عدد من لاعبي الشباب.

وخلال الموسم، ظهر 21 لاعبًا لأول مرة مع برشلونة أتلتيك، معظمهم من فئة الشباب، فيما بلغ إجمالي عدد اللاعبين المشاركين 42 لاعبًا.

وبهذا، يواصل بيليتي قيادة مشروع الفريق الذي يُعد المرحلة الأخيرة قبل الانتقال إلى كرة القدم الاحترافية.

ولم يلعب حمزة تحت قيادة بيليتي أي مباراة في الموسم المنصرم، لكنه خاض بعض التدريبات معه، إذ تأخر تسجيله في صفوف الفريق الرديف لأسباب بيروقراطية، دفعت النادي لإشراكه مع فريق الشباب فقط.

ومن المتوقع أن يخوض حمزة عبد الكريم فترة الإعداد مع الفريق الأول لبرشلونة هذا الصيف بعد نهاية كأس العالم.

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