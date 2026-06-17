ريال مدريد يتقدم بأدلة لـ يويفا ضد برشلونة في قضية نيجريرا

أعلن ريال مدريد تقدمه بمذكرة رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن ما يُعرف إعلاميًا بـ"قضية نيجريرا"، مطالبًا باتخاذ إجراءات انضباطية لضمان نزاهة المسابقات الأوروبية.

وأوضح النادي الإسباني، في بيان رسمي، أنه أبلغ الهيئات الانضباطية التابعة ليويفا بوجود أدلة ووثائق وصفها بأنها تعزز بشكل قاطع المؤشرات المعروفة سابقًا بشأن المدفوعات التي قام بها برشلونة على مدار سنوات إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عبر هياكل وشركات مختلفة.

وأكد ريال مدريد أن هذه الوقائع تمثل، من وجهة نظر القانون الانضباطي الرياضي، خطرًا كبيرًا على نزاهة المنافسات، معتبرًا أنها تشير إلى وجود "هيكل نفوذ غير مشروع" على منظومة التحكيم، بما يتعارض مع مبادئ العدالة التنافسية والحياد والنزاهة وعدم إمكانية التنبؤ بنتائج المباريات.

وطالب النادي الملكي يويفا بإعادة فتح الملف الانضباطي الذي سبق للاتحاد الأوروبي أن باشره بشأن القضية، مشددًا على أن استمرار الوضع الحالي لفترة طويلة يضر بمصداقية كرة القدم ومؤسساتها ومسؤوليها.

وأشار البيان إلى أن ريال مدريد يطالب برد "حازم وفوري ومثالي" من الجانب الرياضي، بصورة مستقلة عن الإجراءات القضائية الجارية أمام المحاكم الإسبانية.

كما دعا النادي الاتحاد الأوروبي إلى استخدام صلاحياته المستقلة لاتخاذ ما يراه مناسبًا من تدابير انضباطية وتصحيحية من أجل ضمان نزاهة وشفافية المسابقات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني التدخل في اختصاصات السلطات القضائية أو استباق الأحكام الجنائية المتعلقة بالقضية.

وشدد ريال مدريد على أنه سيواصل ممارسة حقوقه القانونية بصفته طرفًا مدعيًا في القضية الجنائية الجارية، كما فعل منذ بداية التحقيقات.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على التزامه بالدفاع عن القيم الأساسية للرياضة، ومواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم إفلات أي ممارسات تمس نزاهة المنافسات من العقاب.