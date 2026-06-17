ريال مدريد يتقدم بأدلة لـ يويفا ضد برشلونة في قضية نيجريرا

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 15:41

كتب : FilGoal

شعار ريال مدريد

أعلن ريال مدريد تقدمه بمذكرة رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن ما يُعرف إعلاميًا بـ"قضية نيجريرا"، مطالبًا باتخاذ إجراءات انضباطية لضمان نزاهة المسابقات الأوروبية.

وأوضح النادي الإسباني، في بيان رسمي، أنه أبلغ الهيئات الانضباطية التابعة ليويفا بوجود أدلة ووثائق وصفها بأنها تعزز بشكل قاطع المؤشرات المعروفة سابقًا بشأن المدفوعات التي قام بها برشلونة على مدار سنوات إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عبر هياكل وشركات مختلفة.

وأكد ريال مدريد أن هذه الوقائع تمثل، من وجهة نظر القانون الانضباطي الرياضي، خطرًا كبيرًا على نزاهة المنافسات، معتبرًا أنها تشير إلى وجود "هيكل نفوذ غير مشروع" على منظومة التحكيم، بما يتعارض مع مبادئ العدالة التنافسية والحياد والنزاهة وعدم إمكانية التنبؤ بنتائج المباريات.

أخبار متعلقة:
لاجازيتا: ريال مدريد تواصل مع إنتر بشأن ضم باستوني ريال مدريد يعلن ضم برناردو سيلفا ريال مدريد يعلن تمديد عقد روديجر أثليتك: مورينيو يطلب الاستغناء عن 4 لاعبين في ريال مدريد

وطالب النادي الملكي يويفا بإعادة فتح الملف الانضباطي الذي سبق للاتحاد الأوروبي أن باشره بشأن القضية، مشددًا على أن استمرار الوضع الحالي لفترة طويلة يضر بمصداقية كرة القدم ومؤسساتها ومسؤوليها.

وأشار البيان إلى أن ريال مدريد يطالب برد "حازم وفوري ومثالي" من الجانب الرياضي، بصورة مستقلة عن الإجراءات القضائية الجارية أمام المحاكم الإسبانية.

كما دعا النادي الاتحاد الأوروبي إلى استخدام صلاحياته المستقلة لاتخاذ ما يراه مناسبًا من تدابير انضباطية وتصحيحية من أجل ضمان نزاهة وشفافية المسابقات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني التدخل في اختصاصات السلطات القضائية أو استباق الأحكام الجنائية المتعلقة بالقضية.

وشدد ريال مدريد على أنه سيواصل ممارسة حقوقه القانونية بصفته طرفًا مدعيًا في القضية الجنائية الجارية، كما فعل منذ بداية التحقيقات.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على التزامه بالدفاع عن القيم الأساسية للرياضة، ومواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم إفلات أي ممارسات تمس نزاهة المنافسات من العقاب.

ريال مدريد برشلونة يويفا قضية نيجريرا
نرشح لكم
مدرب حمزة عبد الكريم.. بيليتي يواصل مشواره مع برشلونة أتلتيك لموسم جديد لاجازيتا: ريال مدريد تواصل مع إنتر بشأن ضم باستوني ريال مدريد يعلن تمديد عقد روديجر رومانو: راشفورد يعود إلى مانشستر يونايتد.. وهذا موقف برشلونة من استعادته أثليتك: مورينيو يطلب الاستغناء عن 4 لاعبين في ريال مدريد رأس عنيد الحكم على رافا مير لاعب إشبيلية بالسجن 8 سنوات ونصف ريال مدريد يعلن ضم كوكوريا لمدة 6 مواسم
أخر الأخبار
مدرب حمزة عبد الكريم.. بيليتي يواصل مشواره مع برشلونة أتلتيك لموسم جديد 25 دقيقة | الدوري الإسباني
ريال مدريد يتقدم بأدلة لـ يويفا ضد برشلونة في قضية نيجريرا 32 دقيقة | الدوري الإسباني
Rock Developments تُشعل الأجواء بفعالية جماهيرية ضخمة لمشاهدة مصر وبلجيكا 52 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ماذا فعلت المنتخبات العربية في الجولة الأولى ساعة | في المونديال
فريق عبد المنعم.. نيس يعلن إقالة كلود بويل من تدريبه ساعة | الكرة الأوروبية
مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع دوكو على تمديد عقده 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
لاجازيتا: ريال مدريد تواصل مع إنتر بشأن ضم باستوني 2 ساعة | الدوري الإسباني
كأس العالم - مدرب النمسا: مواجهة الأردن كانت صعبة للغاية 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531158/ريال-مدريد-يتقدم-بأدلة-لـ-يويفا-ضد-برشلونة-في-قضية-نيجريرا