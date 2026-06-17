Rock Developments تُشعل الأجواء بفعالية جماهيرية ضخمة لمشاهدة مصر وبلجيكا

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 15:20

كتب : FilGoal

Rock Developments

استضافت شركة Rock Developments يوم الاثنين فعالية مشاهدة مباراة المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي ضمن منافسات كأس العالم 2026، داخل مشروعها Rock Gold بمنطقة الجولدن سكوير بالتجمع الخامس.

وذلك في إطار سلسلة الفعاليات التي تنظمها الشركة بالمشروع قبل موعد تسليمه الرسمي.

وشهدت الفعالية حضور عدد كبير من العملاء والزوار، حيث وفّرت الشركة شاشة عرض ضخمة وأجواء ترفيهية مميزة لمتابعة المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، وسط تفاعل كبير من الحضور.

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ومن المقرر أن يتم إذاعة جميع مبارات كأس العالم داخل Rock Gold.

وتأتي استضافة المباراة ضمن استراتيجية الشركة لتحويل مشروع Rock Gold إلى وجهة حيوية جاذبة للجمهور والعملاء قبل التشغيل الرسمي، من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة تجمع بين الترفيه والتجربة المجتمعية.

ويُعد Rock Gold أحد أبرز مشروعات شركة Rock Developments، حيث يجري تطويره كمركز تجاري متكامل يقدم تجربة متنوعة تجمع بين التسوق والخدمات والترفيه، بما يعزز من مكانته كوجهة متكاملة في شرق القاهرة.

مصر بلجيكا كأس العالم Rock Developments
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