كأس العالم - ماذا فعلت المنتخبات العربية في الجولة الأولى

أنهت المنتخبات العربية ظهورها الأول في كأس العالم بالجولة الافتتاحية، وسط ظهور مميز للبعض وخافت للبعض الآخر.

ويشهد مونديال 2026 مشاركة 8 منتخبات عربية لأول مرة في التاريخ.

المنتخبات العربية منها من يشارك لأول مرة، ومنها من يشارك بعد غياب، ومنها من يشارك باستمرار.

وانتهت الجولة بـ4 تعادلات و4 خسائر للعرب.

ويستعرض FilGoal.com ما قدمته المنتخبات العربية في الجولة الأولى.

قطر

البداية كانت بمنتخب قطر الذي خطف تعادلا قاتلا مع البوسنة في الوقت بدل الضائع.

فقد سجل بريل إمبولو هدف سويسرا من ركلة جزاء، قبل يحرز خوخي بوعلام هدف قطر الذي احتسب باسم ميرو موهايم لاعب سويسرا بطريقة عكسية.

وحصل منتخب قطر على أول نقطة له في كأس العالم في المشاركة الثانية له في البطولة.

المغرب

بعدها بساعات، دخل منتخب المغرب مباراته ضد البرازيل بكل ثقة، وأنهاها بتعادل بهدف لمثله.

سجل إسماعيل صيباري هدف المغرب، فيما أدرك فينيسيوس جونيور التعادل للبرازيل.

تونس

سقط منتخب تونس أمام السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة السادسة.

المباراة شهدت عدة أخطاء فردية من لاعبي تونس تسبب في أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات نسور قرطاج بكأس العالم.

وسجل أهداف السويد كل من ياسين العياري (ثنائية) وألكسندر إيزاك وجيوكيريس وماتياس سفانبيرج.

ورفض العياري ذو الأصول التونسية الاحتفال بهدفه الأول في شباك نسور قرطاج.

فيما سجل عمر رقيق هدف تونس الوحيد.

مصر

قدم منتخب مصر واحدة من أفضل مبارياته في السنوات الأخيرة، والتي كانت ضد بلجيكا.

تقدم الفراعنة بتسديدة صاروخية من إمام عاشور، قبل أن يتعادل المنتخب البلجيكي بهدف عكسي من محمد هاني.

السعودية

منتخب السعودية كرر ما فعله نظيره المصري، وذلك أمام أوروجواي.

فقد تقدم عبد الآلة العمري، قبل أن يتعادل ماكسي أراوخو هدف أوروجواي.

العراق

سقط منتخب العراق أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف.

سجل رباعية النرويج في المباراة كل من إرلينج هالاند الذي أحرز هدفين، وليو أوستيجارد، وكريستيان ثورستفيدت، بينما أحرز أيمن حسين هدف العراق.

الجزائر

لسوء حظ منتخب الجزائر، بدأ مشواره بمواجهة الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها بنفسه.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 17 و60 و76.

الأردن

تلقى منتخب الأردن خسارة أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ظهوره الأول بكأس العالم.

وسجل ثلاثية النمسا كل من رومانو شميد، ويزن العرب بالخطأ في مرماه. وماركو أرناوتوفيتش من ركلة جزاء.

بينما جاء هدف الأردن الوحيد عن طريق علي علوان.