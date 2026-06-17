مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع دوكو على تمديد عقده
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 14:02
كتب : FilGoal
ذكرت تقارير بلجيكية أن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مع جناحه جيريمي دوكو بشأن تمديد عقده.
وينتهي عقد دوكو مع سيتي في صيف 2028.
وأوضحت شبكة DH les Sports أن سيتي اتفق مع اللاعب على تمديد عقده حتى صيف 2031.
وذلك مع زيادة كبيرة في الراتب.
وأضاف التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا رفض عروضا عديدة من عدة أندية مؤخرا.
ويتواجد دوكو في الولايات المتحدة لخوض كأس العالم مع منتخب بلاده.
ويقع منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب مصر، ونيوزيلندا، وإيران.
وافتتح منتخب بلجيكا مبارياته في كأس العالم بالتعادل 1-1 في مواجهة مصر.
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