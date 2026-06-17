كأس العالم - مدرب النمسا: مواجهة الأردن كانت صعبة للغاية

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 13:40

كتب : FilGoal

الأردن - النمسا - موسى التعمري

اعترف رالف رانجنيك المدير الفني لمنتخب النمسا أن منتخب الأردن كان خصما صعبا، على عكس التوقعات.

وتلقى منتخب الأردن خسارة أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم 2026.

وقال رانجنيك في تصريحات للصحفيين: "نتائج كأس العالم حتى الآن أظهرت مدى صعوبة تحقيق المنتخبات الأوروبية الانتصارات أمام المنتخبات ذات التصنيف الأدنى".

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وأضاف " المنتخب الأردني جعل الأمور صعبة للغاية علينا، وأعتقد أننا دخلنا أجواء المباراة في الشوط الثاني".

وتابع "في نهاية المطاف، أعتقد أننا كنا نستحق الفوز، لكن المباراة كانت صعبة للغاية".

وسجل ثلاثية النمسا كل من رومانو شميد، ويزن العرب بالخطأ في مرماه. وماركو أرناوتوفيتش من ركلة جزاء.

بينما جاء هدف الأردن الوحيد عن طريق علي علوان.

ويسعى منتخب الأردن إلى التعويض في مباراتيه المقبلتين أمام الجزائر والأرجنتين.

ويقع منتخب الأردن في المجموعة العاشرة بجانب كل من الأرجنتين والجزائر والنمسا.

ويشارك منتخب الأردن في كأس العالم لأول مرة في التاريخ.

الأردن النمسا
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