كأس العالم - السلامي: نتيجة لقاء النمسا لا تعبر عما قدمه منتخب الأردن

يرى جمال السلامي مدرب الأردن أن النتيجة التي انتهت بها مباراة فريقه ضد النمسا لا تعبر عن سير المباراة.

وتلقى منتخب الأردن خسارة أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم 2026.

وقال السلامي في تصريحات للصحفيين: "النتيجة التي انتهت بها مباراة الأردن والنمسا لا تعكس مستوى الأداء الذي قدمه النشامى".

وأضاف "منتخب الأردن قدم مباراة كبيرة من حيث الشجاعة والإقدام، لكن النتيجة لا تعبر عن عملنا".

وتابع المدرب المغربي "الفوارق كبيرة، ولاعبي النمسا لديهم تجربة كبيرة في البطولات الأوروبية".

سجل ثلاثية النمسا كل من رومانو شميد، ويزن العرب بالخطأ في مرماه. وماركو أرناوتوفيتش من ركلة جزاء.

بينما جاء هدف الأردن الوحيد عن طريق علي علوان.

ويسعى منتخب الأردن إلى التعويض في مباراتيه المقبلتين أمام الجزائر والأرجنتين.

ويقع منتخب الأردن في المجموعة العاشرة بجانب كل من الأرجنتين والجزائر والنمسا.

ويشارك منتخب الأردن في كأس العالم لأول مرة في التاريخ.