ريال مدريد يعلن ضم برناردو سيلفا

أعلن نادي ريال مدريد يوم الأربعاء تعاقده مع البرتغالي برناردو سيلفا في صفقة انتقال حر.

وأفاد النادي عبر موقعه: "توصلنا لاتفاق مع برناردو سيلفا يقضي بانضمام اللاعب إلى ريال مدريد حتى صيف 2028".

وخضع سيلفا للكشف الطبي قبل أيام في البرتغال حين كان داخل معسكر منتخب بلاده استعدادا لكأس العالم.

ويتواجد برناردو مع منتخب البرتغال حاليا في منافسات مونديال 2026.

وكشفت تقارير عن ضغط جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد، من أجل إتمام صفقة برناردو سيلفا، معتبرا اللاعب أولوية قصوى ضمن خططه المستقبلية.

وكان قد ارتبط اسم برناردو سيلفا خلال الفترة السابقة بالانتقال إلى برشلونة.

وبحث برناردو سيلفا عن وجهة جديدة بعد نهاية رحلته مع مانشستر سيتي، التي استمرت 9 سنوات حقق خلالها 20 لقبا.

وخاض برناردو مع مانشستر سيتي 460 مباراة مسجلا 76 هدفا وصنع 77 آخرين.

ويبلغ برناردو سيلفا 31 عاما، وشارك في 53 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى.

كما خاض جميع مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي.