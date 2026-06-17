كأس العالم - بن سبعيني: منتخب الأرجنتين كان قويا ولعب بطريقة جميلة أمامنا

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 11:55

كتب : FilGoal

عيسى ماندي - ليونيل ميسي - الجزائر ضد الأرجنتين

أوضح الجزائري رامي بن سبعيني أن مواجهة المنتخب الأرجنتيني كانت صعبة كما كان متوقعا، مشيراً إلى أن المنافس استحق الفوز في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وتغلب منتخب الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها ليونيل ميسي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة من كأس العالم.

وقال بن سبعيني في تصريحات نقلتها جريدة النهار: "الأكيد أنها كانت مباراة صعبة، وكنا نعلم ذلك مسبقاً، المنافس كان قويا ولعب بطريقة جميلة".

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وأضاف "في الشوط الثاني كنا نريد العودة في المباراة، وفتحنا بعض المساحات، وهو الأمر الذي استغله الخصم وسجل أهدافاً أخرى".

وعن اللقطة التي جمعت زميله عيسى ماندي بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أكد بن سبعيني أنه لم يمنحها اهتماماً كبيراً، قائلاً: "لم أركز كثيراً على تلك اللقطة، والأمر الجيد الآن هو التركيز على العمل والبحث عن بطاقة التأهل إلى الدور الثاني".

وأتم "أشكر الجمهور الجزائري كثيرا على الدعم الكبير الذي قدموه لنا، وسنعمل على إسعادهم في المباريات المقبلة".

وسجل ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 17 و60 و76.

وبات ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم بالتساوي مع ميروسلاف كلوزه مهاجم منتخب ألمانيا برصيد 16 هدفا لكل منهما.

ويشارك ميسي للنسخة السادسة على التوالي في كأس العالم ولم يفشل سوى في التسجيل إلا بنسخة 2010.

وسجل ميسي الهاتريك الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ويستعد منتخب الأرجنتين للعب أمام النمسا ضمن منافسات الجولة الثانية في تمام الثامنة من مساء الإثنين المقبل.

بينما يواجه منتخب الجزائر نظيره الأردني ضمن نفس الجولة.

الجزائر الأرجنتين رامي بن سبعيني
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