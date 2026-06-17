صيباري يخضع للكشف الطبي مع بايرن في الولايات المتحدة

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 11:21

كتب : FilGoal

إسماعيل صيباري - المغرب

خضع المغربي إسماعيل صيباري جناح إيندهوفن للفحص الطبي الخاص بانتقاله إلى بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء.

وذلك في معسكر المنتخب المغربي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية

وأضاف التقرير أن الكشف الطبي تم تحت إشراف طبيب بايرن يوخن هانه، الذي يشغل أيضًا منصب طبيب المنتخب الألماني والمتواجد بالفعل في أمريكا.

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وكانت شبكة سكاي سبورت ألمانيا قد أفادت بأن بايرن ميونيخ أتم اتفاقه مع إيندهوفن من أجل ضم المغربي إسماعيل صيباري.

وأكد تقرير سكاي، ما ذكرته جريدة بيلد قبل ساعات بتوصل نادي بايرن ميونيخ إلى اتفاق مع نادي إيندهوفن بشأن انتقال صيباري.

وتبلغ قيمة الصفقة المتفق عليها نحو 55 مليون يورو، شاملة المكافآت والإضافات، حسب التقرير.

ولم يتبقَّ سوى استكمال إجراءات العقد.

وأوضح التقرير أن البالغ من العمر 25 عاما سيوقع على عقد يربطه بالبافاري حتى صيف 2031.

المفاوضات انطلقت بعد تعثر صفقة أنتوني جوردون لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الذي انتقل إلى برشلونة قبل كأس العالم، حسب تقارير عديدة.

المغرب إسماعيل صيباري
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