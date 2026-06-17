كأس العالم - منتخب السعودية يضبط مواعيد تدريباته على توقيت لقاء إسبانيا

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 10:58

كتب : FilGoal

السعودية - أوروجواي - هدف عبد الإله العمري

حدد الجهاز الفني للمنتخب السعودي موعد انطلاق تدريباته أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة عند الـ 12:00 ظهرًا بتوقيت مدينة أتلانتا الأمريكية، 07:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، للتأقلم مع توقيت مباراته أمام إسبانيا.

ويتواجه الأخضر مع الإسبان في التوقيت ذاته الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

وذكرت جريدة الرياضية أن المنتخب السعودي عاود تحضيراته عقب تعادله مع أوروجواي 1ـ1 في الجولة الأولى، فجر الثلاثاء، بحصة تدريبية مفتوحة أمام الجماهير ووسائل الإعلام على ملعب كيو 2 في مدينة أوستن، مقر إقامة الصقور خلال المونديال.

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وخصّص المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، تدريبات استشفائية داخل صالة الإعداد البدني الملحقة بالملعب للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام أوروجواي.

في المقابل، أجرى حصة تدريبية ميدانية لبقية اللاعبين على أرض الملعب، فيما استقل الحراس بتمارينهم التي ركّزت على تعزيز فاعلية الاستجابة العصبية.

وسيستأنف دونيس اجتماعاته الفنية اليومية مع اللاعبين بدءًا من الأربعاء، على أن يستهلها بتحليل أخطاء مباراة أوروجواي.

وسيخوض المنتخب حصصه التدريبية الثلاث المقبلة على ملعب كيو 2 قبل التوجه إلى أتلانتا، مسرح مواجهته مع إسبانيا.

ويؤدي الأخضر تدريبه الأخير في أتلانتا عشية لقاء أبطال أوروبا، الذي يحتضنه ملعب مرسيدس بنز.

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