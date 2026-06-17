مواعيد مباريات الأربعاء 17 يونيو - البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية.. وإنجلترا تواجه كرواتيا
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 10:44
كتب : FilGoal
تختتم اليوم الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو والقنوات الناقلة.
كأس العالم 2026
البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
إنجلترا × كرواتيا.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.
غانا × بنما.. 2:00 صباح الخميس - بي إن سبورتس ماكس 1.
أوزبكستان × كولومبيا.. 5:00 صباح الخميس - بي إن سبورتس ماكس 2.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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