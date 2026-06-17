مواعيد مباريات الأربعاء 17 يونيو - البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية.. وإنجلترا تواجه كرواتيا

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 10:44

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال ضد المجر

تختتم اليوم الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو والقنوات الناقلة.

كأس العالم 2026

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البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

إنجلترا × كرواتيا.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.

غانا × بنما.. 2:00 صباح الخميس - بي إن سبورتس ماكس 1.

أوزبكستان × كولومبيا.. 5:00 صباح الخميس - بي إن سبورتس ماكس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

كأس العالم 2026 مواعيد مباريات الأربعاء البرتغال إنجلترا
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