حزن عربي

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 09:15

كتب : عمرو عبد المنعم

الأردن ضد النمسا

تلقى منتخب الأردن خسارة أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم 2026 في أمريكا.

ويشارك منتخب الأردن في كأس العالم لأول مرة في التاريخ.

ويقع منتخب الأردن في المجموعة العاشرة بجانب كل من الأرجنتين والجزائر والنمسا.

سجل ثلاثية النمسا كل من رومانو شميد، ويزن العرب بالخطأ في مرماه. وماركو أرناوتوفيتش من ركلة جزاء.

بينما جاء هدف الأردن الوحيد عن طريق علي علوان.

يوم حزين على العرب

وأكمل منتخب الأردن خسارة جميع المنتخبات العربية التي لعبت اليوم في كأس العالم، وذلك بعد خسارة العراق أمام أوروجواي 4-1، والجزائر 3-0 أمام أوروجواي، ليكون يوم حزين على المنتخبات العربية في كأس العالم.

وصف المباراة

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بدأ منتخب الأردن المباراة بقوة وكاد يسجل أولا بتسديدة قوية من عودة الفاخوري في الدقيقة 17 لكن حارس النمسا تصدى له ببراعة.

ورد النمسا ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 21 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بقدم رومانو شميد.

وكاد الأردن أن يتعادل في الدقيقة 22 بضربة رأسية من علي علوان لكن الكرة اصطدمت في العارضة.

واستمرت محاولات الأردن وكاد علي علوان أن يسجل التعادل بتسديدة قوية أبعدها الدفاع.

لينتهي الشوط الأول بتقدم النمسا بهدف دون رد.

في الشوط الثاني رد الأردن بقوة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة من علي علوان.

ودخل علي علوان التاريخ بعدما سجل أول هدف لمنتخب الأردن في تاريخ كأس العالم في مشاركة النشامى الأولى في المونديال.

واحتفل علي علوان بالهدف برفع قميص زميله يزن النعيمات الذي غاب عن كأس العالم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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بعد الهدف انتفض منتخب النمسا وسجل التعادل عن طريق البديل ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 68، لكن الحكم عاد للفيديو وألغى الهدف بسبب لمسة يد.

لكن منتخب النمسا لم يهدأ واستمر في الضغط وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 76 وجاء عن طريق يزن العرب مدافع الأردن بالخطأ في مرماه بعدما اصطدمت كرة عرضية رأسة وسكنت شباك الحارس يزيد أبو ليلى.

وفي الوقت بدل الضائع حصل منتخب النمسا على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد المدافع سالم عبيد.

ليتقدم أرناوتوفيتش لتسديد الركلة ويسجل منها هدف النمسا الثالث في الدقيقة 90+12 ويطلق بعدها الحكم الموريتاني دحان بيدة صافة نهاية المباراة

ويلعب منتخب الأردن في مباراته الثانية في دور المجموعات ضد الجزائر.

الأردن كأس العالم النمسا علي علوان
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