كأس العالم - سولباكن: راحة يومين للاعبي النرويج بعد رباعية العراق.. وهالاند قدّم المطلوب منه

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 09:10

كتب : FilGoal

ستاله سولباكن - مدرب النرويج

قرر ستاله سولباكن المدير الفني لمنتخب النرويج منح لاعبيه راحة يومين بعد الفوز على العراق في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم 2026.

وفاز منتخب النرويج على العراق بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت بمدينة فوكسبره، وشهدت تسجيل إرلينج هالاند هدفين.

وقال سولباكن في تصريحات صحفية: "أعتقد أنه من الجيد ألا يراني اللاعبون خلال اليومين المقبلين".

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وأضاف "اللاعبون يمكنهم قضاء الوقت مع عائلاتهم، أو التدرب إذا أرادوا، أو حتى الاسترخاء".

وأوضح "الفترة الماضية كانت مكثفة للغاية، ومن المهم إراحة الذهن والجسد".

أما عن تألق هالاند فأجاب "استمتع باللحظة وقدم ما هو مطلوب منه، ولم تكن المباراة أكبر من قدراته".

وتابع "شعرت قبل اللقاء أنه سيقدم أداء مميزا بعد التدريبات الأخيرة".

ويستعد منتخب النرويج لمواجهة السنغال في الجولة المقبلة، بعدما خسر الأخير أمام فرنسا بنتيجة 3-1.

وشدد سولباكن على صعوبة المباريات القادمة، قائلا: "سنواجه منافسين قريبين من مستوانا، وعلينا التركيز بشكل أكبر".

واختتم تصريحاته "السنغال قدم أداء قويا في فترات من مباراته، وهذا ما سنعمل على التعامل معه".

ويلعب منتخب النرويج ضمن منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم بجانب كل من العراق وفرنسا والسنغال.

سجل رباعية النرويج في المباراة كل من هالاند الذي أخرز هدفين، وليو أوستيجارد، وأيمن حسين بالخطأ في مرماه، بينما أحرز أيمن حسين هدف العراق.

هدف أيمن حسين كان هو الثاني للعراق تاريخيا في كأس العالم بعد هدف أحمد راضي بنسخة 1982.

وحقق منتخب النرويج الفوز لأول مرة في كأس العالم منذ فوزه على البرازيل في نسخة 1998.

وسيلعب منتخب العراق مباراته المقبلة ضد فرنسا يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلتقي النرويج مع السنغال.

كأس العالم النرويج ستاله سولباكن
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