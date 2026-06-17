كأس العالم - مؤتمر توخيل: تلك البطولة قمة مسيرتي التدريبية.. ونحلم بالتتويج

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 09:01

كتب : FilGoal

توماس توخيل - مدرب إنجلترا

يرى توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا أن المشاركة في كأس العالم تمثل قمة مسيرته التدريبية.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الكرواتي في تمام الساعة 11 مساء الأربعاء، بتوقيت القاهرة.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي: "كأس العالم هو أكبر حدث كروي، وأهم بطولة في العالم، وأنا ممتن لفرصة تدريب منتخب إنجلترا في هذه البطولة".

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وتابع "الأمر يأتي بمسؤولية كبيرة، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا ودعم اللاعبين لتحقيق ذلك".

وشدد "نحلم بالتتويج، لكننا نعلم أن ذلك يتطلب مجهودا كبيرا".

وأوضح "استدعينا تريفوه تشالوباه ليمنحنا حلولا دفاعية إضافية بعد إصابة تينو ليفرامينتو".

وبسؤاله عن قوة منتخب كرواتيا أجاب "يمتلكون خبرات كبيرة في البطولات، خط الوسط بقيادة لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش يمثل نقطة قوة لهم".

وأكمل "هم فريق مرن تكتيكيا ويمكنه التغيير خلال المباراة، لذلك علينا أن نكون جاهزين".

واختتم "نحترم المنافس، لكننا نثق في قدرتنا على تحقيق الفوز".

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة 12 بكأس العالم برفقة كرواتيا وغانا وبنما.

ويستهل منتخب إنجلترا مشواره في المونديال بمواجهة كرواتيا اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو.

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