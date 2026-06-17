كأس العالم - داليتش: كين أخطر أسلحة إنجلترا.. وهدفنا الأول التأهل من المجموعات

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 08:52

كتب : FilGoal

زلاتكو داليتش - لوكا مودريتش - منتخب كرواتيا

حذر زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا لاعبيه من خطورة هاري كين قبل مواجهة إنجلترا في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب كرواتيا لملاقاة إنجلترا يوم الأربعاء في افتتاح مباريات المجموعة.

وقال داليتش في المؤتمر الصحفي: "إنجلترا تمتلك أفضل مهاجم في العالم، هاري كين قادر على فعل الكثير".

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وأضاف "سنحاول تقديم أفضل ما لدينا دفاعيا وهجوميا، ونسعى للسيطرة على مجريات اللقاء".

وتابع "الكرات الثابتة ستكون خطيرة، لكننا مستعدون لذلك".

ويصل كين إلى البطولة في حالة مميزة بعدما سجل 61 هدفا في 51 مباراة مع بايرن ميونيخ خلال الموسم الماضي.

وأشاد مدرب كرواتيا بقائده لوكا مودريتش، الذي يستعد لخوض مباراته الدولية رقم 199.

وأوضح "يمثل مودريتش قيمة كبيرة داخل الملعب وخارجه، وهو القائد الحقيقي للفريق".

وأضاف "وجود لاعبين أصحاب خبرات بجانبه يساعد اللاعبين الشباب على التطور".

وأشار داليتش إلى أن كرواتيا لا تعتمد على تاريخها فقط، رغم إنجاز الوصول لنهائي 2018 ونصف نهائي 2022.

وشدد "لا يمكننا العيش على الماضي، نحن أمام بطولة جديدة ونسعى لتحقيق نتائج مميزة".

واختتم داليتش تصريحاته "هدفنا الأول هو التأهل من دور المجموعات".

ويفتتح منتخب كرواتيا مشواره في كأس العالم بمواجهة إنجلترا.

ويتواجد منتخب كرواتيا رفقة إنجلترا وبنما وغانا.

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