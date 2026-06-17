كأس العالم - مؤتمر كانافارو: لا يوجد ما نخسره في الظهور الأول.. وعلى أوزبكستان الاستمتاع

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 08:29

كتب : FilGoal

فابيو كانافارو

شدد فابيو كانافارو المدير الفني لمنتخب أوزبكستان أن فريقه سيدخل مواجهة كولومبيا دون ضغوط، في ظهوره الأول بتاريخ كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب أوزبكستان لملاقاة كولومبيا اليوم الأربعاء في افتتاح مشواره بالمجموعة.

وقال كانافارو في المؤتمر الصحفي: "أحاول إزالة الضغط عن اللاعبين، هذه أول مشاركة لنا ولا نملك ما نخسره".

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وأضاف "يجب أن نستمتع بهذه اللحظة لأنها تاريخية، لكن ذلك لا يعني أننا سنكتفي بالمشاهدة".

وتابع "نعلم أننا بحاجة للقتال وتقديم أفضل ما لدينا".

وأشار المدرب الإيطالي إلى أنه نقل خبراته للاعبين، مستعينا بتجربته في قيادة إيطاليا للتتويج بكأس العالم 2006، لمساعدتهم على التعامل مع أجواء البطولة.

ويتواجد منتخب أوزبكستان في المجموعة الـ 11 بكأس العالم، إلى جانب البرتغال، والكونغو الديقراطية، وكولومبيا.

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