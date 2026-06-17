كأس العالم - ماندي: الأرجنتين تمتلك لاعبا لا يرحم.. ولم ننجح في الحد من خطورة ميسي

تغنى عيسى ماندي قائد منتخب الجزائر بقدرات ليونيل ميسي رغم خسارة منتخب بلاده في الجولة الافتتاحية بكأس العالم.

عيسى ماندي النادي : ليل الجزائر

وتغلب منتخب الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة من كأس العالم بهاتريك ميسي.

وقال عيسى ماندي عبر موقع فيفا: "ما صنع الفارق هو امتلاك الأرجنتين لاعبا لا يرحم، كل فرصة تتاح له تقريبا تنتهي بهجمة خطيرة".

وشدد "ربما يكون ميسي أفضل لاعب على مر العصور، كفاءته مذهلة ونحن نعلم ذلك".

واختتم ماندي تصريحاته "حاولنا الحد من خطورة ميسي قدر الإمكان لكن دون جدوى، كان متفوقا علينا في هذا الجانب".

وسجل ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 17 و60 و76.

وبات ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم بالتساوي مع ميروسلاف كلوزه مهاجم منتخب ألمانيا برصيد 16 هدفا لكل منهما.

ويشارك ميسي للنسخة السادسة على التوالي في كأس العالم ولم يفشل سوى في التسجيل إلا بنسخة 2010.

وسجل ميسي الهاتريك الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ويستعد منتخب الأرجنتين للعب أمام النمسا ضمن منافسات الجولة الثانية في تمام الثامنة من مساء الإثنين المقبل.

بينما يواجه منتخب الجزائر نظيره الأردني ضمن نفس الجولة.