كأس العالم - ميسي: بكيت لأسباب بعيدة عن كرة القدم.. والهداف التاريخي مجرد إحصائية

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 07:50

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين

تحدث ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن أسباب بطائه عقب تسجيل أول أهدافه في كأس العالم 2026.

وتغلب منتخب الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة من كأس العالم بهاتريك ميسي.

وقال ليونيل ميسي عقب المباراة: "نعم بكيت بعد الهدف الأول، لكن الأمر ليس له علاقة بكرة القدم على الإطلاق، مررت بأيام عصيبة، وممتن للبعثة بأكملها وزملائي في الفريق لأنهم كانوا دائما بجانبي ويمنحونني الكثير من القوة".

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أما عن الهداف التاريخي فأجاب "شرف عظيم بالنسبة لي التنافس مع هؤلاء الأساطير بمن فيهم الظاهرة رونالدو، فهو من بين اللاعبين الذين شاهدتهم وكان أحد أعظم اللاعبين على مر العصور، وبالرغم من ذلك لا يتواجد في المركز الأول، لذلك في النهاية هي مجرد إحصائية".

وتابع "أنا في قمة سعادتي، ويسعدني جداً أنني عشت كل ما مررت به، ما أعيشه الآن هو بمثابة تتويج لكل ذلك".

وشدد "المباريات الافتتاحية في كأس العالم تكون دائماً صعبة، وكأس عالم بطولة تنافسية مع منتخبات مستعدة جيداً".

واختتم ميسي تصريحاته "أحب لعب كرة القدم، كانت شغفي منذ الصغر، ةعندما أكون في حالة بدنية جيدة، أبذل قصارى جهدي".

وسجل ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 17 و60 و76.

وبات ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم بالتساوي مع ميروسلاف كلوزه مهاجم منتخب ألمانيا برصيد 16 هدفا لكل منهما.

ويشارك ميسي للنسخة السادسة على التوالي في كأس العالم ولم يفشل سوى في التسجيل إلا بنسخة 2010.

وسجل ميسي الهاتريك الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ويستعد منتخب الأرجنتين للعب أمام النمسا ضمن منافسات الجولة الثانية في تمام الثامنة من مساء الإثنين المقبل.

بينما يواجه منتخب الجزائر نظيره الأردني ضمن نفس الجولة.

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