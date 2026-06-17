كأس العالم - سكالوني: الفوز على الجزائر يمنحنا راحة البال.. ولا كلمات لوصف ميسي

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 07:39

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - مدرب الأرجنتين

أعرب ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين عن شعوره بالراحة بعد الفوز على الجزائر في الجولة الافتتاحية بكأس العالم.

وتغلب منتخب الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة من كأس العالم.

وقال ليونيل سكالوني عبر شبكة TyC الارجنتينية "كنا نعلم أننا سنواجه صعوبة، فالجزائر فريق يلعب جيدا، وقدموا أداء رائعا، وكانت المباراة صعبة للغاية رغم النتيجة النهائية".

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وشدد "المواجهة الأولى دائما ما تكون صعبة، وهي تؤثر عليك نوعا ما، ولا تزال خيبة أملنا في مباراتنا الأولى بكأس العالم في قطر عالقة في الأذهان".

وكشف "الآن بعد الفوز على الجزائر، يمنحنا ذلك الانتصار راحة البال، ونتطلع لما هو قادم".

أما عن تألق ميسي فقال سكالوني: "لا توجد كلمات لوصف ميسي، على مدى 20 عاما يجعلنا نرى مثل هذه الأشياء، وهو يُلهم كل من يشاهده يلعب".

وتابع "سنخوض كل مباراة على حدة، الفريق سعيد، ومنحنا فرصة اللعب للعديد من اللاعبين".

واختتم سكالوني تصريحاته "نتمنى أن نفوز في المباراة المقبلة، حتى يتمكن الجميع أن تكون له فرصة المشاركة في المباراة الثالثة من دور المجموعات"

وسجل ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 17 و60 و76.

وبات ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم بالتساوي مع ميروسلاف كلوزه مهاجم منتخب ألمانيا برصيد 16 هدفا لكل منهما.

ويشارك ميسي للنسخة السادسة على التوالي في كأس العالم ولم يفشل سوى في التسجيل إلا بنسخة 2010.

وسجل ميسي الهاتريك الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ويستعد منتخب الأرجنتين للعب أمام النمسا ضمن منافسات الجولة الثانية في تمام الثامنة من مساء الإثنين المقبل.

بينما يواجه منتخب الجزائر نظيره الأردني ضمن نفس الجولة.

الأرجنتين سكالوني
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