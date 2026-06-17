كأس العالم - فعل كل شيء.. ميسي رجل مباراة الأرجنتين ضد الجزائر

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 07:32

كتب : FilGoal

الأرجنتين - الجزائر - ميسي

توج ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بجائزة رجل مباراة فريقه ضد الجزائر.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

الأرجنتين

وتغلب منتخب الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة من كأس العالم.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 17 و60 و76.

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وبات ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم بالتساوي مع ميروسلاف كلوزه مهاجم منتخب ألمانيا برصيد 16 هدفا لكل منهما.

ولعب ميسي مباراته رقم 200 مع منتخب الأرجنتين.

ويشارك ميسي للنسخة السادسة على التوالي في كأس العالم ولم يفشل سوى في التسجيل إلا بنسخة 2010.

وسجل ميسي الهاتريك الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ويستعد منتخب الأرجنتين للعب أمام النمسا ضمن منافسات الجولة الثانية في تمام الثامنة من مساء الإثنين المقبل.

بينما يواجه منتخب الجزائر نظيره الأردني ضمن نفس الجولة.

الأرجنتين ليونيل ميسي كأس العالم
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