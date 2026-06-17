كأس العالم – محرز: الأرجنتين يمتلكون لاعبا خارقا يصنع الفارق في أي لحظة
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 06:30
كتب : FilGoal
يرى رياض محرز قائد منتخب الجزائر أن الخسارة أمام الأرجنتين جاءت بسبب التفاصيل الصغيرة في المباراة.
وخسر منتخب الجزائر أمام الأرجنتين بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم، وجاءت أهداف التانجو الثلاثة عن طريق الأسطورة ليونيل ميسي.
وقال محرز عقب المباراة: "المباراة لعبت على التفاصيل الصغيرة والأرجنتين تفوقوا علينا".
وأضاف "لا تنسوا أن الأرجنتين يمتلكون لاعبا خارقا يمكن أن يصنع الفارق في أي لحظة".
وأكمل "يجب أن نواصل العمل يتبقى لنا مباراتين وأنا أثق في منتخبنا، ويجب أن نفوز هذا هو المطلوب منا".
ويستعد منتخب الأرجنتين للعب أمام النمسا ضمن منافسات الجولة الثانية في تمام الثامنة من مساء الإثنين المقبل.
بينما يواجه منتخب الجزائر نظيره الأردني ضمن نفس الجولة.
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