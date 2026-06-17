انتهت كأس العالم – الأردن (1)-(3) النمسا.. خسارة النشامى
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 06:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأردن والنمسا في مجموعات كأس العالم.
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نهاية المباراة بفوز النمسا 3-1
ق 90+13: جووووول الثالث أرناوتوفيتش من ركلة جزاء
ق 90+12: ركلة جزاء للنمسا
ق 76: جووووول الثاني عن طريق يزن العرب بالخطأ في مرماه
ق 71: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد
ق 68: جووووووووول أرناوتوفيتش
ق 50: جوووووووووول علي علوان والتعادل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 34: تسديدة قوية من علوان والدفاع يبعدها
ق 22: العارضة تمنع التعادل برأسية علي علوان
ق 21: جووووول أول رومانو شميد
ق 17: تسديدة قوية من عودة الفاخوري يتصدى لها الحارس
انطلاق المباراة
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