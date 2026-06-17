انتهت كأس العالم – الأردن (1)-(3) النمسا.. خسارة النشامى

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 06:22

كتب : FilGoal

الأردن - النمسا - هدف علي علوان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأردن والنمسا في مجموعات كأس العالم.

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نهاية المباراة بفوز النمسا 3-1

ق 90+13: جووووول الثالث أرناوتوفيتش من ركلة جزاء

ق 90+12: ركلة جزاء للنمسا

ق 76: جووووول الثاني عن طريق يزن العرب بالخطأ في مرماه

ق 71: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد

ق 68: جووووووووول أرناوتوفيتش

ق 50: جوووووووووول علي علوان والتعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: تسديدة قوية من علوان والدفاع يبعدها

ق 22: العارضة تمنع التعادل برأسية علي علوان

ق 21: جووووول أول رومانو شميد

ق 17: تسديدة قوية من عودة الفاخوري يتصدى لها الحارس

انطلاق المباراة

الأردن النمسا كأس العالم
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