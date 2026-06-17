مباشر كأس العالم – الأردن (0)-(1) النمسا.. ضغط قوي من النشامى

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 06:22

كتب : FilGoal

الأردن - النمسا - موسى التعمري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأردن والنمسا في مجموعات كأس العالم.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 34: تسديدة قوية من علوان والدفاع يبعدها

ق 22: العارضة تمنع التعادل برأسية علي علوان

ق 21: جووووول أول رومانو شميد

ق 17: تسديدة قوية من عودة الفاخوري يتصدى لها الحارس

انطلاق المباراة

الأردن النمسا كأس العالم
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