مباشر كأس العالم – الأردن (0)-(1) النمسا.. ضغط قوي من النشامى
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 06:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأردن والنمسا في مجموعات كأس العالم.
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ق 34: تسديدة قوية من علوان والدفاع يبعدها
ق 22: العارضة تمنع التعادل برأسية علي علوان
ق 21: جووووول أول رومانو شميد
ق 17: تسديدة قوية من عودة الفاخوري يتصدى لها الحارس
انطلاق المباراة
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