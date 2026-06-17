تشكيل كأس العالم – التعمري يقود هجوم الأردن.. والفاخوري أساسي أمام النمسا

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 05:55

كتب : FilGoal

منتخب الأردن

أعلن جمال سلامي المدير الفني لمنتخب الأردن تشكيل فريقه لمواجهة النمسا في كأس العالم.

ويلعب الأردن ضد النمسا في الجولة الأولى لدور المجموعات لمونديال 2026 في أمريكا.

ويقود موسى التعمري نجم رين الفرنسي هجوم الأردن، بجانب عودة الفاخوري لاعب بيراميدز.

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وجاء تشكيل الأردن كالآتي:

المرمى: يزيد أبو ليلى

الدفاع: عبد الله نصيب – يزن العرب – محمد أبو النادي – إحسان حداد

الوسط: نور الدين الروابدة – مهند أبو طه – نزار الرشدان

الهجوم: علي علوان – موسى التعمري – عودة الفاخوري

بينما جاء تشكيل النمسا كالآتي:

المرمى: ألكسندر شلاجر

الدفاع: ستيفان بوش – دافيد ألابا – فيليب لينهارت – فيليب موين

الوسط: تشافر شلاجر – نيكولاس سيوالد – مارسيل سابيتزير – رومانو شميد – كونراد لايمر

الهجوم: ساسا كالادزيتش

ويقع منتخب الأردن في المجموعة العاشرة بجانب الأرجنتين والجزائر والنمسا.

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