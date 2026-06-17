كأس العالم - هالاند: حققنا بداية موفقة والمباريات المقبلة ستكون أصعب

أعرب إيرلينج هالاند عن سعادته بعد تحقيق الفوز على العراق في افتتاح مبارياتهم بكأس العالم.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي النرويج

وتوج هالاند بجائزة أفضل لاعب في مباراة النرويج ضد العراق والتي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال هالاند عبر موقع فيفا: "كان هدفي الأول جميلا، والثاني أجل، لذلك فالأمر رائع وأنا فخور بالجميع".

وتابع "استطعنا تحقيق بداية موفقة، ونعلم أن المباريات المقبلة ستكون أصعب وعلينا تقديم أداء أفضل".

وشدد "كان من المتوقع أن نفوز ومن حسن الحظ أننا فزنا بالفعل".

واختتم هالاند تصريحاته "الجميع الآن في النرويج سعداء، وأتمنى أن يحتفلوا بذلك".

ويلعب منتخب النرويج ضمن منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم بجانب كل من العراق وفرنسا والسنغال.

وحقق منتخب النرويج الفوز على العراق بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب جيليت بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

سجل رباعية النرويج في المباراة كل من هالاند الذي أخرز هدفين، وليو أوستيجارد، وأيمن حسين بالخطأ في مرماه، بينما أحرز أيمن حسين هدف العراق.

هدف أيمن حسين كان هو الثاني للعراق تاريخيا في كأس العالم بعد هدف أحمد راضي بنسخة 1982.

وحقق منتخب النرويج الفوز لأول مرة في كأس العالم منذ فوزه على البرازيل في نسخة 1998.

وسيلعب منتخب العراق مباراته المقبلة ضد فرنسا يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلتقي النرويج مع السنغال.