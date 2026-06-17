كأس العالم - افتتح مشواره بهدفين.. هالاند رجل مباراة النرويج ضد العراق

افتتح إيرلينج هالاند مشواره في كأس العالم بتسجيل هدفين خلال مواجهة العراق.

وتوج هالاند بجائزة أفضل لاعب في مباراة النرويج ضد العراق.

وسجل هالاند هدفين في انتصار النرويج على العراق بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ونجح لاعب مانشستر سيتي في تسجيل أول هدفين لفريقه في النسخة الحالية بالدقيقتين 29 و43.

ويلعب منتخب النرويج ضمن منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم بجانب كل من العراق وفرنسا والسنغال.

وحقق منتخب النرويج الفوز على العراق بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب جيليت بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

سجل رباعية النرويج في المباراة كل من هالاند الذي أخرز هدفين، وليو أوستيجارد، وأيمن حسين بالخطأ في مرماه، بينما أحرز أيمن حسين هدف العراق.

هدف أيمن حسين كان هو الثاني للعراق تاريخيا في كأس العالم بعد هدف أحمد راضي بنسخة 1982.

وحقق منتخب النرويج الفوز لأول مرة في كأس العالم منذ فوزه على البرازيل في نسخة 1998.

وسيلعب منتخب العراق مباراته المقبلة ضد فرنسا يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلتقي النرويج مع السنغال.