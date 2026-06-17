كأس العالم - هدف على القمة.. ميسي يتجاوز مبابي ويقترب من كلوزة

قص ليونيل ميسي شريط أهدافه مع منتخب الأرجنتين في نسخة كأس العالم 2026.

وافتتح ميسي التسجيل للأرجنتين أمام الجزائر ضمن منافسات الجولة العاشرة قبل أن يضيف الهدف الثاني.

وجاء هدف ميسي الأول في الدقيقة 17 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، بينما الهدف الثاني في الدقيقة 61 بالقدم اليمنى.

وسجل ميسي أول أهدافه في كأس العالم قبل 20 عاما بنفس تاريخ اليوم 16 يونيو.

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ميسي يسجل التقدم لـ الأرجنتين من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ⚽🇦🇷pic.twitter.com/djyursQAkS — FilGoal (@FilGoal) June 17, 2026

وجاءت قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم

ميروسلاف كلوزه 16 هدفا

ليونيل ميسي - البرازيل رونالدو - 15 هدفا

جيرد مولر - كيليان مبابي 14 هدفا

جوست فونتي 13 هدفا

ويشارك ميسي للنسخة السادسة على التوالي في كأس العالم ولم يفشل سوى في التسجيل إلا بنسخة 2010.

وجاءت أهداف ميسي في كأس العالم كالآتي:

2006 بألمانيا - هدف

2010 بجنوب إفريقيا - لم يسجل

2014 بالبرازيل - 4 أهداف

2018 بروسيا - هدف

2022 بقطر - 7 أهداف

2026 بأمريكا - هدفان