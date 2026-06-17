كأس العالم – مارتينيز: لن أرد على شائعات رحيلي عن البرتغال

رفض روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال الرد على الشائعات التي تشير إلى استقالته من منصبه بعد كأس العالم.

ويلعب منتخب البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية في أولى مبارياته بكأس العالم 2026 في أمريكا.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا جديد أقوله بشأن التقارير التي تشير إلى استقالتي من تدريب البرتغال بعد كأس العالم، أنا أركز بكل قوة في البطولة".

وأضاف "روبن دياز ليس في كامل لياقته ولن نخاطر به أمام الكونغو".

وأكمل "اللاعب خضع للفحوصات الطبية وكل شيء رائع بالنسبة له، ولكن يجب تجنب المخاطرة".

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة 11 لكأس العالم بجانب كل من كولومبيا وأوزبكستان والكونغو الديمقراطية.