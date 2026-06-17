مباشر كأس العالم - الأرجنتين (1)-(0) الجزائر.. جوووووول ميسي
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 04:00
كتب : FilGoal
يلعب منتخب الأرجنتين أمام الجزائر ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة العاشرة.
وتضم المجموعة بجانب الأرجنتين والجزائر كلا من الأردن والنمسا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق17 جووووووووول ميسي
ق9 تقنية الفيديو تتدخل لإلغاء هدف شايبي بداعي التسلل
ق8 جوووووول شايبي يفتتح التسجيل
ق5 هدف غير محتسب لميسي
ق4 رأسية لاوتارو مارتينيز وتصدي زيدان
انطلاق المباراة
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