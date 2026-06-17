مباشر كأس العالم - الأرجنتين (1)-(0) الجزائر.. جوووووول ميسي

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 04:00

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين

يلعب منتخب الأرجنتين أمام الجزائر ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة العاشرة.

وتضم المجموعة بجانب الأرجنتين والجزائر كلا من الأردن والنمسا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق17 جووووووووول ميسي

ق9 تقنية الفيديو تتدخل لإلغاء هدف شايبي بداعي التسلل

ق8 جوووووول شايبي يفتتح التسجيل

ق5 هدف غير محتسب لميسي

ق4 رأسية لاوتارو مارتينيز وتصدي زيدان

انطلاق المباراة

ميسي الأرجنتين كأس العالم
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