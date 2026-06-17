انتهت كأس العالم - الأرجنتين (3)-(0) الجزائر.. نهاية المباراة

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 04:00

كتب : FilGoal

هدف ميسي مع الأرجنتين ضد الجزائر

يلعب منتخب الأرجنتين أمام الجزائر ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة العاشرة.

وتضم المجموعة بجانب الأرجنتين والجزائر كلا من الأردن والنمسا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق80 خروج ميسي ومشاركة نيكو باز

ق77 جوووووووول ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم

ق65 زيدان يمنع ميسي من تسجيل الهاتريك

ق62 جوووووووووووول ميسي

ق54 تسديدة قوية من لاوتارو مارتينيز لكن زيدان يتألق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17 جووووووووول ميسي

ق9 تقنية الفيديو تتدخل لإلغاء هدف شايبي بداعي التسلل

ق8 جوووووول شايبي يفتتح التسجيل

ق5 هدف غير محتسب لميسي

ق4 رأسية لاوتارو مارتينيز وتصدي زيدان

انطلاق المباراة

كأس العالم الأرجنتين ميسي
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