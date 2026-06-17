كأس العالم - أيمن حسين: قدمنا شوط أول ممتاز لكن قلة الخبرة حسمت المباراة للنرويج

أبدى أيمن حسين لاعب منتخب العراق رضاه عن أداء الفريق في الشوط الأول ضد النرويج.

وحقق منتخب النرويج الفوز على العراق بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب جيليت بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال أيمن حسين عبر قناة بي إن سبورتس: "قدمنا مباراة جيدة وشوط أول ممتاز، لكن جزئيات بسيطة حسمت المباراة أمام فريق قوي".

وتابع "سعيد بتسجيل الهدف لكن للأسف النتيجة عكس الأداء الذي قدمناه في الشوط الأول".

واختتم أيمن حسين تصريحاته "هي قلة خبرة وإن شاء الله القادم يكون أفضل في المباريات التالية".

سجل ثلاثية النرويج في المباراة كل من هالاند الذي أخرز هدفين، وليو أوستيجارد، وكريستيان ثورستفيدت، بينما أحرز أيمن حسين هدف العراق.

هدف أيمن حسين كان هو الثاني للعراق تاريخيا في كأس العالم بعد هدف أحمد راضي بنسخة 1982.

وحقق منتخب النرويج الفوز لأول مرة في كأس العالم منذ فوزه على البرازيل في نسخة 1998.

وسيلعب منتخب العراق مباراته المقبلة ضد فرنسا يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلتقي النرويج مع السنغال.