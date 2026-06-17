كأس العالم - مبابي: هدفي ترك بصمة مع فرنسا والفوز بكأس العالم

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 03:27

كتب : FilGoal

مبابي - فرنسا ضد السنغال

كشف كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا أن هدفه الأساسي هو قيادة بلاده للتتويج بكأس العالم وكتابة اسمه في تاريخ المنتخب.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

فرنسا

وفاز منتخب فرنسا على السنغال 3-1 في افتتاح مبارياته في كأس العالم.

وقال مبابي عبر قناة M6: "ألعب من أجل ترك بصمة في تاريخ بلدي، ولضمان وصول فريقي إلى النهائي والفوز بكأس العالم".

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وتحدث مبابي عن وضع المنتخب بعد المباراة الأخيرة، قائلا: "الفوز يمنحنا بعض الهدوء، لكن لا يوجد شعور بالراحة في كأس العالم".

وأوضح "رأينا مع باقي المنتخبات أن الانتصار ليس سهلا. المباراة لم تكن سهلة، لكننا نعرف أننا قادرون على التسجيل في أي لحظة".

وشدد "علينا أن نحافظ على الهدوء والتركيز ونلتزم بما يجب علينا فعله، لأن كل شيء يحدث بسرعة في كأس العالم".

واختتم مبابي تصريحاته "تركيزنا الآن ينصب على مواجهة العراق المقبلة".

وسجل هدفي الديوك كل من : كيليان مبابي (هدفين)، وبرادلي باركولا، فيما أحرز إبراهيم مباي هدف منتخب السنغال الوحيد.

منتخب فرنسا رد الهزيمة للمنتخب السنغالي الذي كلفه الخسارة في افتتاح كأس العالم 2002 بهدف دون رد.

الديوك حافظوا على سجلهم الخالي من الهزائم في المباريات الافتتاحية منذ الهزيمة أمام السنغال في 2002، بواقع 4 انتصارات وتعادلين في 6 مباريات.

كيليان مبابي رفع رصيده الشخصي إلى 14 هدف في كأس العالم بفارق هدفين عن الألماني ميروسلاف كلوزه الهدف التاريخي لكأس العالم بواقع 16 هدفا.

كما بات مبابي الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا في كأس العالم بعدما تخطى أوليفيه صاحب الـ13 هدفا، كما تخطاه وأصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بشكل عام بواقع 58 هدفا مقابل 57 هدفا لمهاجم أرسنال السابق.

منتخب فرنسا تصدر المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط، في انتظار مباراة العراق ضد النرويج بالمجموعة ذاتها.

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