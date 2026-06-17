كأس العالم - تشكيل الجزائر.. مازا يقود الهجوم ومحرز على مقاعد البدلاء

يجلس رياض محرز على مقاعد بدلاء منتخب الجزائر قبل مواجهة الأرجنتين.

ويلعب الأرجنتين ضد الجزائر في الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس العالم 2026 في أمريكا.

ودفع فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر بكل من إبراهيم مازا وأمين جويري في الهجوم.

بينما يحرس لوكا زيدان مرمى منتخب الجزائر.

وجاء تشكيل الجزائر كالآتي:

حارس المرمى: لوكا زيدان

الدفاع: ريان آيت نوري – رامي بنسبعيني – عيسى مندي – رفيق بلغالي

الوسط: نبيل بن طالب – هشام بودوي – فارس شايبي.

الهجوم: إبراهيم مازا – أنيس حاج موسى – أمين جويري.

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة بجانب كل من الأرجنتين والأردن والنمسا.

ويعود منتخب الجزائر للمشاركة في كأس العالم بعد الغياب عن آخر نسختين.

وكانت أفضل نتائج الجزائر في كأس العالم التأهل لثمن النهائي في نسخة 2014.