كأس العالم - سكاي: استبعاد بارتي من مواجهة بنما بعد رفض استئناف تأشيرته إلى كندا

تأكد غياب توماس بارتي لاعب منتخب غانا عن مواجهة بنما في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم 2026، بعد رفض استئنافه للحصول على تأشيرة دخول إلى كندا.

توماس بارتي النادي : فياريال غانا

ويواجه منتخب غانا نظيره بنما في تورونتو، قبل أن يلتقي إنجلترا يوم 23 يونيو في بوسطن بالولايات المتحدة.

وكشفت مستندات المحكمة وفقا لشبكة سكاي أن طلب الحصول على التأشيرة لم يتضمن معلومات بشأن الاتهامات الجنائية التي يواجهها اللاعب في إنجلترا.

وكان بارتي قد أجاب بـ"لا" على سؤال يتعلق بارتكاب أو توجيه اتهامات له في أي قضايا جنائية، وهو ما أثار شكوك السلطات الكندية حول دقة البيانات المقدمة.

وأشار خطاب من إدارة الهجرة الكندية إلى أن الطلب قد لا يستوفي شرط الإفصاح الصادق، مع إمكانية اعتباره غير مقبول بسبب تقديم معلومات مضللة.

وقررت المحكمة الفيدرالية رفض الاستئناف، موضحة أن اللاعب لم يفسر سبب غياب هذه المعلومات في طلبه.

كما أكدت المحكمة أن القوانين لا تشترط صدور حكم بالإدانة لرفض التأشيرة، بل يكفي وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب مخالفة.

ومن المقرر أن يمثل بارتي للمحاكمة العام المقبل، إذ ينفي اتهامات تتعلق بعدة وقائع.

وسيكون اللاعب متاحا للمشاركة مع غانا في باقي مباريات دور المجموعات أمام إنجلترا وكرواتيا، بعدما حصل على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.