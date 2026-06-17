كأس العالم - سكاي: استبعاد بارتي من مواجهة بنما بعد رفض استئناف تأشيرته إلى كندا

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 02:51

كتب : FilGoal

توماس بارتي - منتخب غانا

تأكد غياب توماس بارتي لاعب منتخب غانا عن مواجهة بنما في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم 2026، بعد رفض استئنافه للحصول على تأشيرة دخول إلى كندا.

توماس بارتي

النادي : فياريال

غانا

ويواجه منتخب غانا نظيره بنما في تورونتو، قبل أن يلتقي إنجلترا يوم 23 يونيو في بوسطن بالولايات المتحدة.

وكشفت مستندات المحكمة وفقا لشبكة سكاي أن طلب الحصول على التأشيرة لم يتضمن معلومات بشأن الاتهامات الجنائية التي يواجهها اللاعب في إنجلترا.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - كيروش: نملك لاعبين مميزين في غانا.. ومن السهل تحقيق الانتصار بالمونديال منتخب غانا: لا توجد ودية ثانية قبل كأس العالم حتى الآن قائمة غانا – سيمينيو وإنياكي ويليامز على رأس الاختيارات لـ كأس العالم كأس العالم - حرمان بارتي من دخول كندا قبل مباراة غانا ضد بنما

وكان بارتي قد أجاب بـ"لا" على سؤال يتعلق بارتكاب أو توجيه اتهامات له في أي قضايا جنائية، وهو ما أثار شكوك السلطات الكندية حول دقة البيانات المقدمة.

وأشار خطاب من إدارة الهجرة الكندية إلى أن الطلب قد لا يستوفي شرط الإفصاح الصادق، مع إمكانية اعتباره غير مقبول بسبب تقديم معلومات مضللة.

وقررت المحكمة الفيدرالية رفض الاستئناف، موضحة أن اللاعب لم يفسر سبب غياب هذه المعلومات في طلبه.

كما أكدت المحكمة أن القوانين لا تشترط صدور حكم بالإدانة لرفض التأشيرة، بل يكفي وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب مخالفة.

ومن المقرر أن يمثل بارتي للمحاكمة العام المقبل، إذ ينفي اتهامات تتعلق بعدة وقائع.

وسيكون اللاعب متاحا للمشاركة مع غانا في باقي مباريات دور المجموعات أمام إنجلترا وكرواتيا، بعدما حصل على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

كأس العالم غانا توماس بارتي
نرشح لكم
كأس العالم - هدفان على القمة.. ميسي يعادل مبابي ويقترب من كلوزة كأس العالم – مارتينيز: لن أرد على شائعات رحيلي عن البرتغال مباشر كأس العالم - الأرجنتين (1)-(0) الجزائر.. جوووووول ميسي كأس العالم - أيمن حسين: قدمنا شوط أول ممتاز لكن قلة الخبرة حسمت المباراة للنرويج كأس العالم - مبابي: هدفي ترك بصمة مع فرنسا والفوز بكأس العالم كأس العالم - ميندي: كنا الأفضل في الشوط الأول أمام فرنسا.. ولم ننفذ الخطة المطلوبة باصوا لهالاند كأس العالم - تشكيل الجزائر.. مازا يقود الهجوم ومحرز على مقاعد البدلاء
أخر الأخبار
كأس العالم - هدفان على القمة.. ميسي يعادل مبابي ويقترب من كلوزة 2 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – مارتينيز: لن أرد على شائعات رحيلي عن البرتغال 33 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - الأرجنتين (1)-(0) الجزائر.. جوووووول ميسي 36 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أيمن حسين: قدمنا شوط أول ممتاز لكن قلة الخبرة حسمت المباراة للنرويج 55 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مبابي: هدفي ترك بصمة مع فرنسا والفوز بكأس العالم ساعة | في المونديال
كأس العالم - ميندي: كنا الأفضل في الشوط الأول أمام فرنسا.. ولم ننفذ الخطة المطلوبة ساعة | في المونديال
باصوا لهالاند ساعة | في المونديال
كأس العالم - تشكيل الجزائر.. مازا يقود الهجوم ومحرز على مقاعد البدلاء ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531118/كأس-العالم-سكاي-استبعاد-بارتي-من-مواجهة-بنما-بعد-رفض-استئناف-تأشيرته-إلى-كندا