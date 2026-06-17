مصدر من الزمالك لـ في الجول: لا صحة للدخول في مفاوضات مع كارتيرون
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 02:44
كتب : FilGoal
نفى مصدر من نادي الزمالك الدخول في مفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون للعودة لقيادة الفريق في الموسم المقبلز
وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "لا صحة للدخول في مفاوضات مع باتريس كارتيرون للعودة لقيادة الزمالك".
وأضاف "الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع أي مدرب في الفترة الحالية وما يقال غير صحيح بالمرة".
ويتولى معتمد جمال تدريب الزمالك منذ منتصف الموسم الماضي.
وأنهى الزمالك الموسم الماضي متوجا بالدوري المصري.
وكان كارتيرون تولى تدريب الزمالك في فترتين سابقتين، الأولى في 2019-2020، والثانية في 2021-2022.
وسبق وعمل كارتيرون في الدوري المصري مع وادي دجلة والأهلي.
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