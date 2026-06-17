مصدر من الزمالك لـ في الجول: لا صحة للدخول في مفاوضات مع كارتيرون

نفى مصدر من نادي الزمالك الدخول في مفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون للعودة لقيادة الفريق في الموسم المقبلز

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "لا صحة للدخول في مفاوضات مع باتريس كارتيرون للعودة لقيادة الزمالك".

وأضاف "الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع أي مدرب في الفترة الحالية وما يقال غير صحيح بالمرة".

ويتولى معتمد جمال تدريب الزمالك منذ منتصف الموسم الماضي.

وأنهى الزمالك الموسم الماضي متوجا بالدوري المصري.

وكان كارتيرون تولى تدريب الزمالك في فترتين سابقتين، الأولى في 2019-2020، والثانية في 2021-2022.

وسبق وعمل كارتيرون في الدوري المصري مع وادي دجلة والأهلي.