مصدر من الزمالك لـ في الجول: لا صحة للدخول في مفاوضات مع كارتيرون

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 02:44

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون - الوداد

نفى مصدر من نادي الزمالك الدخول في مفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون للعودة لقيادة الفريق في الموسم المقبلز

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "لا صحة للدخول في مفاوضات مع باتريس كارتيرون للعودة لقيادة الزمالك".

وأضاف "الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع أي مدرب في الفترة الحالية وما يقال غير صحيح بالمرة".

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ويتولى معتمد جمال تدريب الزمالك منذ منتصف الموسم الماضي.

وأنهى الزمالك الموسم الماضي متوجا بالدوري المصري.

وكان كارتيرون تولى تدريب الزمالك في فترتين سابقتين، الأولى في 2019-2020، والثانية في 2021-2022.

وسبق وعمل كارتيرون في الدوري المصري مع وادي دجلة والأهلي.

باتريس كارتيرون الزمالك الدوري المصري
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